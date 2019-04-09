Вести Кремля: Избушка для Путина. Россия возвращается в СССР
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 9 апреля – сейчас из сельской местности все бегут. Но есть еще настоящие патриоты во власти РФ, которые хотят, после того, как отслужили верой и правдой, вернуться помедитировать. На советском телевидении о сексе не рассказывали. Прошло более трех десятилетий и кое-кто так горюет по Союзу, что готов и сейчас убрать это безобразие из телевизора.
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Источник: 24 канал
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