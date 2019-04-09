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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      Телеканал новин 24 Програми Вєсті Кремля
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Вєсті Кремля: Ізбушка для Путіна. Росія повертається в СРСР

      Вєсті Кремля 255 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 9 квітня – нині із сільської місцевості усі втікають. Але є ще справжні патріоти у владі РФ, які хочуть після того, як відслужили вірою та правдою повернутись помедитувати. На радянському телебачення про секс не розповідали. Минуло більше трьох десятиліть і дехто так затужив за Союзом, що готовий і зараз забрати це неподобство із телевізора.

      Також у випуску:

      У Мадагаскарі сварка через російські гроші.

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      Теги: Вєсті Кремля Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
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