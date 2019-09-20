Вести Кремля: Якутский шаман в психушке. Алкогольное расписание РФ

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 20 сентября – якутский шаман Габышев, который шел долгий путь против Путина, теперь арестован и в психушке. Ведь, кому как не "психу", нельзя верить - чего и хочет добиться Кремль. Минздрав Рашки посоветовал не пить россиянам алкоголь хотя бы два дня в неделю.

Также в выпуске: Их ответ Чемберлену. Каляки-маляки для Путина. Побег из набережных челнов.

Источник: 24 канал