Вести Кремля: Якутский шаман в психушке. Алкогольное расписание РФ
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 20 сентября – якутский шаман Габышев, который шел долгий путь против Путина, теперь арестован и в психушке. Ведь, кому как не "психу", нельзя верить - чего и хочет добиться Кремль. Минздрав Рашки посоветовал не пить россиянам алкоголь хотя бы два дня в неделю.
Также в выпуске:
Их ответ Чемберлену.
Каляки-маляки для Путина.
Побег из набережных челнов.
Источник: 24 канал
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