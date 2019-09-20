22:38
20 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      АЛЕКСЕЙ БЕЛЬКО ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ КИЕВРАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Якутский шаман в психушке. Алкогольное расписание РФ
      Вєсті Кремля
      21:55, сегодня
      Вести.UA: Савченко метит в ОПЗЖ к Медведчуку? Попка-дурак Тищенко
      Вєсті.UA
      19:54, сегодня
      Самая нахальная банда "черных регистраторов" в Украине: кто они
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Программы Вести Кремля
      АЛЕКСЕЙ БЕЛЬКО ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ КИЕВРАДА

      Вести Кремля: Якутский шаман в психушке. Алкогольное расписание РФ

      Вести Кремля 31 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 20 сентября – якутский шаман Габышев, который шел долгий путь против Путина, теперь арестован и в психушке. Ведь, кому как не "психу", нельзя верить - чего и хочет добиться Кремль. Минздрав Рашки посоветовал не пить россиянам алкоголь хотя бы два дня в неделю.

      Также в выпуске:

      Их ответ Чемберлену.

      Каляки-маляки для Путина.

      Побег из набережных челнов.

       

      blog_ava
      Наличный курс валют 20 сентября доллар и евро снова существенно теряют
      сегодня
      654
      Теги: Новости России Вести Кремля
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 20 сентября: отсрочка штрафов для евроблях и мера пресечения Белько
      сегодня , 22:21 Главные новости 20 сентября: отсрочка штрафов для евроблях и мера пресечения Белько
      23
      Рост онкозаболеваний, преследование за веру и "вечно у руля": новости Крымнаша
      сегодня , 22:00 Рост онкозаболеваний, преследование за веру и "вечно у руля": новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 146
      Новый кроссовер Skoda Kamiq: первый тест-драйв
      10 сентября , 15:35 Новый кроссовер Skoda Kamiq: первый тест-драйв
      4
      Борт номер один: на чем летают первые лица государств
      сегодня , 21:30 Борт номер один: на чем летают первые лица государств
      Світлана Попова 83
      Почему Путин боится шамана: российские власти арестовали Габышева
      сегодня , 20:30 Почему Путин боится шамана: российские власти арестовали Габышева
      Іван Яковина 309
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук