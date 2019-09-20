Вєсті Кремля: Якутський шаман в психлікарні. Алкогольний розклад РФ
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 20 вересня – якутський шаман Габишев, який йшов довгу дорогу проти Путіна, тепер заарештований і у психлікарні. Адже, кому як не "психу", не можна вірити – чого і хоче добитися Кремль. Мінздрав Рашки порадив не пити росіянам алкоголь бодай два дні на тиждень.
Також у випуску:
Їх отвєт Чемберлену.
Калякі-малякі для Путіна.
Втеча з набережних челнів.
Відео "Вєсті Кремля" за 20 вересня 2019:
Джерело: 24 канал
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