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      Вєсті Кремля: Якутський шаман в психлікарні. Алкогольний розклад РФ

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      Вєсті Кремля
      Вєсті Кремля / 24 канал

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 20 вересня – якутський шаман Габишев, який йшов довгу дорогу проти Путіна, тепер заарештований і у психлікарні. Адже, кому як не "психу", не можна вірити – чого і хоче добитися Кремль. Мінздрав Рашки порадив не пити росіянам алкоголь бодай два дні на тиждень.

      Також у випуску:

      Їх отвєт Чемберлену.

      Калякі-малякі для Путіна.

      Втеча з набережних челнів.

      Відео "Вєсті Кремля" за 20 вересня 2019:

       

      blog_ava
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      Теги: Вєсті Кремля Новини Росії
      Джерело: 24 канал
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