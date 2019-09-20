Вєсті Кремля: Якутський шаман в психлікарні. Алкогольний розклад РФ

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 20 вересня – якутський шаман Габишев, який йшов довгу дорогу проти Путіна, тепер заарештований і у психлікарні. Адже, кому як не "психу", не можна вірити – чого і хоче добитися Кремль. Мінздрав Рашки порадив не пити росіянам алкоголь бодай два дні на тиждень.

Також у випуску: Їх отвєт Чемберлену. Калякі-малякі для Путіна. Втеча з набережних челнів. Відео "Вєсті Кремля" за 20 вересня 2019: