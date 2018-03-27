Вести Кремля. Ярость высланных дипломатов. Опасная Красная Шапочка

В свежем выпуске "Вести Кремля" за 27.03 – чем заняться человеку без работы? Вариантов достаточно много, но в случае, если вы высланный российский дипломат, вариант только один – бить Iphone. Знаменитая сказка, написанная братьями Гримм, встречалась в фольклоре многих народов. Вот только, в отличие от Европы, в России Красная Шапочка пошла на войну.

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