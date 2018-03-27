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Вести Кремля. Ярость высланных дипломатов. Опасная Красная Шапочка
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ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR

Вести Кремля. Ярость высланных дипломатов. Опасная Красная Шапочка

Вести Кремля 233 Читати новину українською

В свежем выпуске "Вести Кремля" за 27.03 – чем заняться человеку без работы? Вариантов достаточно много, но в случае, если вы высланный российский дипломат, вариант только один – бить Iphone. Знаменитая сказка, написанная братьями Гримм, встречалась в фольклоре многих народов. Вот только, в отличие от Европы, в России Красная Шапочка пошла на войну.

Также в выпуске:

Кто ворует идеи у российских артистов.

Губернатор Кемеровской области похвалил Путина за звонок.

Теги: Новости политики Новости России Владимир Путин Вести Кремля
Источник: 24 Канал
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