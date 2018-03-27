Вєсті Кремля. Лють висланих дипломатів. Небезпечна Червона Шапочка

У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 27.03 – чим зайнятися людині без роботи? Варіантів є досить багато, але у випадку, якщо ви висланий російський дипломат, варіант лише один – бити Iphone. Знаменита казка, написана братами Грім, зустрічалася в фольклорі багатьох народів. От тільки, на відміну від Європи, в Росії Червона Шапочка пішла на війну.

Також у випуску: Хто краде ідеї у російських артистів. Губернатор Кемеровської області похвалив Путіна за дзвінок.