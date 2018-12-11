Вести Кремля. Эксперименты дочери Путина. Избушка скандальной Захаровой

В свежем выпуске "Вести Кремля" за 11.12 – Никита Михалков сказал, что Путину необходимо выращивать преемника, и тут вдруг на федеральных каналах засветилась она – одна из дочерей президента РФ. Этический кодекс госслужащего запрещает брать взятки, воровать, обманывать, а главное – качественно и вовремя делать свою работу, оказывается, этот кодекс почему-то не про Машу Захарову.

Также в выпуске: Спасение железного человека.