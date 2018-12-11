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      Вєсті Кремля. Експерименти доньки Путіна. Хатинка скандальної Захарової

      Вєсті Кремля 228 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 11.12 – Нікіта Міхалков сказав, що Путіну необхідно вирощувати наступника і тут раптом на федеральних каналах засвітилась вона – одна з доньок президента РФ. Етичний кодекс держслужбовця забороняє брати хабарі, красти, обманювати, а головне – якісно і вчасно робити свою роботу, виявляється, цей кодекс чомусь не про Машу Захарову.

      Також у випуску:

      Порятунок залізної людини.

      Теги: Новини Росії Вєсті Кремля Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
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