Вєсті Кремля. Експерименти доньки Путіна. Хатинка скандальної Захарової

У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 11.12 – Нікіта Міхалков сказав, що Путіну необхідно вирощувати наступника і тут раптом на федеральних каналах засвітилась вона – одна з доньок президента РФ. Етичний кодекс держслужбовця забороняє брати хабарі, красти, обманювати, а головне – якісно і вчасно робити свою роботу, виявляється, цей кодекс чомусь не про Машу Захарову.

Також у випуску: Порятунок залізної людини.