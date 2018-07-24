22:04
24 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
25°C 18°C
  • среда
    27°C 17°C
  • четверг
    26°C 18°C
  • пятница
    26°C 21°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА ГРЕЦИЯ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Электронные церковные колокола. Российский Илон Маск
Вєсті Кремля
21:31, сегодня
Вести.UA. Музыкальный критик Гройсман. Бедная и лживая Тимошенко
Вєсті.UA
20:55, сегодня
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Программы Вести Кремля
ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА ГРЕЦИЯ

Вести Кремля. Электронные церковные колокола. Российский Илон Маск

Вести Кремля 40 Читати новину українською

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 24.07 – в России вдруг произошел прорыв, потому что их электроника оказалась очень востребованной. Причем в церкви, где когда-то за продвижение идей этой самой электроники сжигали. Директоор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин решил убедить всех, что он также Моцарт, но в ракетостроении. И свой первый космический корабль смастерил еще в шесть лет.

Также в выпуске:

Россияне останутся без машин из-за военных нужд.

Культурное сближение с США.

Теги: Владимир Путин Илон Маск Вести Кремля
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Сбербанк РФ после встречи Трамп-Путин потерял более 500 миллиардов рублей
сегодня, 22:00 Сбербанк РФ после встречи Трамп-Путин потерял более 500 миллиардов рублей
Злой Одессит 25
Мітинг під САП: як Аваков і його" тітушки" зробили з президента Порошенка пусте місце
сегодня, 21:00 Мітинг під САП: як Аваков і його" тітушки" зробили з президента Порошенка пусте місце
Віталій Шабунін 136
Газ для авто стремительно подорожал: карта цен
сегодня, 20:40 Газ для авто стремительно подорожал: карта цен
219
Может ли Украина "спасти" Европу, или к какому Западу мы в конце концов придем?
сегодня, 20:01 Может ли Украина "спасти" Европу, или к какому Западу мы в конце концов придем?
Борис Немировський 163
Путин и его страна: почему Россия всегда будет жить в своем параллельном мире
сегодня, 19:51 Путин и его страна: почему Россия всегда будет жить в своем параллельном мире
Павло Казарін 153
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук