Вести Кремля. Электронные церковные колокола. Российский Илон Маск

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 24.07 – в России вдруг произошел прорыв, потому что их электроника оказалась очень востребованной. Причем в церкви, где когда-то за продвижение идей этой самой электроники сжигали. Директоор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин решил убедить всех, что он также Моцарт, но в ракетостроении. И свой первый космический корабль смастерил еще в шесть лет.

Также в выпуске: Россияне останутся без машин из-за военных нужд. Культурное сближение с США.