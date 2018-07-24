Вєсті Кремля. Електронні церковні дзвони. Російський Ілон Маск

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 24.07 – у Росії раптом стався прорив, бо їхня електроніка виявилася дуже затребуваною. Причому у церкві, де колись за просування ідей цієї самої електроніки спалювали. Директоор "Роскосмосу" Дмитро Рогозін вирішив переконати усіх, що він також Моцарт, але у ракетобудуванні. І свій перший космічний корабель змайстрував ще у шість років.

Також у випуску: Росіяни залишуться без машин через військові потреби. Культурне зближення з США.