Вєсті Кремля. Електронні церковні дзвони. Російський Ілон Маск
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 24.07 – у Росії раптом стався прорив, бо їхня електроніка виявилася дуже затребуваною. Причому у церкві, де колись за просування ідей цієї самої електроніки спалювали. Директоор "Роскосмосу" Дмитро Рогозін вирішив переконати усіх, що він також Моцарт, але у ракетобудуванні. І свій перший космічний корабель змайстрував ще у шість років.
Також у випуску:
Росіяни залишуться без машин через військові потреби.
Культурне зближення з США.
Джерело: 24 канал
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