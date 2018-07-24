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Вєсті Кремля. Електронні церковні дзвони. Російський Ілон Маск

Вєсті Кремля 208 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 24.07 – у Росії раптом стався прорив, бо їхня електроніка виявилася дуже затребуваною. Причому у церкві, де колись за просування ідей цієї самої електроніки спалювали. Директоор "Роскосмосу" Дмитро Рогозін вирішив переконати усіх, що він також Моцарт, але у ракетобудуванні. І свій перший космічний корабель змайстрував ще у шість років.

Також у випуску:

Росіяни залишуться без машин через військові потреби.

Культурне зближення з США.

Теги: Володимир Путін Вєсті Кремля Ілон Маск
Джерело: 24 канал
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