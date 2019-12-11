Вести Кремля: Эрнст разрушает российскую пропаганду. Любимая книга Путина

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 11 декабря – в реальности РФ есть некий "сундучок правды". Если его открыть, может развалиться вся страна. Нашелся наконец человек, который начал разрушать мифы российской ропаганды – Константин Эрнст. Похоже ,что "1984" Оруэлл – настольная книга Путина. И не только из-за промывания мозгов и попыток установить тоталитарный контроль за населением страны.

Также в выпуске: Шойгу VS Суворов.