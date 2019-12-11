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      Вести Кремля: Эрнст разрушает российскую пропаганду. Любимая книга Путина

      Вести Кремля 11 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 11 декабря – в реальности РФ есть некий "сундучок правды". Если его открыть, может развалиться вся страна. Нашелся наконец человек, который начал разрушать мифы российской ропаганды – Константин Эрнст. Похоже ,что "1984" Оруэлл – настольная книга Путина. И не только из-за промывания мозгов и попыток установить тоталитарный контроль за населением страны.

      Также в выпуске: 

      Шойгу VS Суворов.

       

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      Автор: Юрий Гаврищак
      Теги: Владимир Путин Российская пропаганда Новости России Вести Кремля
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