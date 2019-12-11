Вєсті Кремля: Ернст руйнує російську пропаганду. Улюблена книга Путіна
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 11 грудня – у реальності РФ є така собі "скринька правди". Якщо її відкрити, може розвалитись вся країна. Знайшлася нарешті людина, яка почала руйнувати міфи російської ропаганди – Костянтин Ернст. Схоже, що "1984" Орвелла – настільна книга Путіна. І не лише через постійне промивання мізків і спроби встановити тоталітарний контроль за населенням країни.
Також у випуску:
Шойгу VS Суворов.
Дивіться програму "Вєсті Кремля" за 11 грудня 2019:
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