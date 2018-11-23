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      Телеканал новостей 24 Программы Вести Кремля
      БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ С KFC В ДОМЕ ПРОФСОЮЗОВ В КИЕВЕ

      Вести Кремля. Эвакуация двойников Путина. Медиагопники РФ

      Вести Кремля 71 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Вести Кремля" за 23.11 – Путин является птицей высокого полета, даже журавлям дорогу прокладывал. Но теперь выпорхнули из гнездышка другие две птички, а потому общественность начала ломать голову, что же летает возле царя. В журналистике РФ работают такие кадры, которые без всяких угрызений совести днем ругают Запад, а ночью берут и оказываются двуликими брильанусами.

      Также в выпуске:

      Самый щедрый суд в мире.

      Теги: Владимир Путин Вести Кремля
      Источник: 24 канал
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