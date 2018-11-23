Вести Кремля. Эвакуация двойников Путина. Медиагопники РФ

В свежем выпуске "Вести Кремля" за 23.11 – Путин является птицей высокого полета, даже журавлям дорогу прокладывал. Но теперь выпорхнули из гнездышка другие две птички, а потому общественность начала ломать голову, что же летает возле царя. В журналистике РФ работают такие кадры, которые без всяких угрызений совести днем ругают Запад, а ночью берут и оказываются двуликими брильанусами.

Также в выпуске: Самый щедрый суд в мире.