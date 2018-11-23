Вєсті Кремля. Евакуація двійників Путіна. Медіагопніки РФ

У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 23.11 – Путін є птицею високого польоту, навіть журавлям дорогу прокладав. Але тепер випурхнули з гніздечка інші дві пташки, а тому громадськість почала ламати голову, що ж літає біля царя. В журналістиці РФ працюють такі кадри, які без жодних докорів сумління вдень лають Захід, а вночі беруть і виявляються двуликими брильанусами.

Також у випуску: Найщедріший суд у світі.