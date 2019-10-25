Вести Кремля: Ющенко насолил РПЦ. МакГрегор хочет споить Путина

В свежем выпуске программы "Вести Кремля " за 25 октября – что общего между Хэллоуином, Виктором Ющенко и Джокером? Вопрос, конечно, не из простых. Но только не для попов из Челябинской епархии РПЦ. Там связь не только нашли, но и осознали ее опасность. Конор МакГрегор подарил Путину виски. Сперва на ум приходит: чтобы отравить российского президента. Но у ирландца другие планы.

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