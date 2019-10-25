22:58
25 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПЕРЕСТРЕЛКА В ХАРКОВЕ "СЛУГ НАРОДА" ПРОВЕРЯТ НА ПОЛИГРАФЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Ющенко насолил РПЦ. МакГрегор хочет споить Путина
      Вєсті Кремля
      21:48, сегодня
      Вести.UA: Азаров сделал пластику. Сердючка идет в политику
      Вєсті.UA
      20:18, сегодня
      "Коррупционное кубло": что происходит на госпредприятии радиоактивных веществ "Изотоп"
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Программы Вести Кремля
      ПЕРЕСТРЕЛКА В ХАРКОВЕ "СЛУГ НАРОДА" ПРОВЕРЯТ НА ПОЛИГРАФЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      Вести Кремля: Ющенко насолил РПЦ. МакГрегор хочет споить Путина

      63 Читати новину українською
      Вести Кремля
      Вести Кремля / 24 канал

      В свежем выпуске программы "Вести Кремля " за 25 октября – что общего между Хэллоуином, Виктором Ющенко и Джокером? Вопрос, конечно, не из простых. Но только не для попов из Челябинской епархии РПЦ. Там связь не только нашли, но и осознали ее опасность. Конор МакГрегор подарил Путину виски. Сперва на ум приходит: чтобы отравить российского президента. Но у ирландца другие планы.

      Также в выпуске:

      Мирный атом в каждый дом.

      Степная орлица едва не разорила сибирских ученых.

      Смотрите программу "Вести Кремля" за 25 октября 2019:

       

      blog_ava
      Маникюр на осень 2019: лучшие идеи в фото
      сегодня
      11200
      Автор: Юрий Гаврищак
      Теги: Новости России Виктор Ющенко РПЦ Владимир Путин Вести Кремля
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости: смертельная перестрелка в Харькове, Медведчук снова летал в Москву
      сегодня , 22:38 Главные новости: смертельная перестрелка в Харькове, Медведчук снова летал в Москву
      Андрій Шляхтін 65
      Завіса: які політичні наслідки матимуть скандальні "квартальні" жарти
      сегодня , 21:00 Завіса: які політичні наслідки матимуть скандальні "квартальні" жарти
      Наталя Ромашова 608
      Украина захватывает Америку
      сегодня , 20:00 Украина захватывает Америку
      Іван Яковина 313
      Почему Украину не защитил Будапештский меморандум, – интервью с экс-послом Грузии Катамадзе
      сегодня , 19:30 Почему Украину не защитил Будапештский меморандум, – интервью с экс-послом Грузии Катамадзе
      Ірина Поліщук 520
      Что такое "Оплот": все, что нужно знать об участниках стрельбы в Харькове
      сегодня , 18:31 Что такое "Оплот": все, что нужно знать об участниках стрельбы в Харькове
      Євгенія Мазур 849
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук