Вести Кремля: Ющенко насолил РПЦ. МакГрегор хочет споить Путина
В свежем выпуске программы "Вести Кремля " за 25 октября – что общего между Хэллоуином, Виктором Ющенко и Джокером? Вопрос, конечно, не из простых. Но только не для попов из Челябинской епархии РПЦ. Там связь не только нашли, но и осознали ее опасность. Конор МакГрегор подарил Путину виски. Сперва на ум приходит: чтобы отравить российского президента. Но у ирландца другие планы.
Также в выпуске:
Мирный атом в каждый дом.
Степная орлица едва не разорила сибирских ученых.
Смотрите программу "Вести Кремля" за 25 октября 2019:
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии