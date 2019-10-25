Вєсті Кремля: Ющенко насолив РПЦ. МакГрегор хоче споїти Путіна

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 25 жовтня – що спільного між Геловіном, Віктором Ющенком та Джокером? Питання, звісно, не з простих. Та тільки не для попів з Челябінської єпархії РПЦ. Там зв'язок не лише знайшли, але й усвідомили його небезпеку. Конор МакГрегор подарував Путіну віскі. Спершу на думку спадає: щоб отруїти російського президента. Та у ірландця інші плани.

Також у випуску: Мирний атом в кожну хату. Степова орлиця ледь не розорила сибірських вчених. Дивіться програму "Вєсті Кремля" за 25 жовтня 2019: