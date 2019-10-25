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      Вєсті Кремля: Ющенко насолив РПЦ. МакГрегор хоче споїти Путіна

      236 Читать новость на русском
      Вєсті Кремля
      Вєсті Кремля / 24 канал

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 25 жовтня – що спільного між Геловіном, Віктором Ющенком та Джокером? Питання, звісно, не з простих. Та тільки не для попів з Челябінської єпархії РПЦ. Там зв'язок не лише знайшли, але й усвідомили його небезпеку. Конор МакГрегор подарував Путіну віскі. Спершу на думку спадає: щоб отруїти російського президента. Та у ірландця інші плани.

      Також у випуску: 

      Мирний атом в кожну хату.

      Степова орлиця ледь не розорила сибірських вчених.

      Дивіться програму "Вєсті Кремля" за 25 жовтня 2019:

       

      blog_ava
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      Автор: Юрій Гаврищак
      Теги: Новини Росії Вєсті Кремля Володимир Путін РПЦ Віктор Ющенко
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