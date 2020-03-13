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      Вести Кремля: Кадыров изобрел вакцину от коронавируса. Универсальная отмазка Путина

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      В выпуске программы "Вести Кремля" за 13 марта – Кадыров посоветовал молиться 5 раз в день. Утверждает, что это обязательно поможет от коронавируса. А еще лучше собираться многим людям в одном месте – тогда точно болезнь испугается и убежит. Путин теперь имеет универсальную отмазку. Денег нет, потому что коронавирус, а люди голодные – по той же причине.

      Также в выпуске:

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      Автор: Юрий Гаврищак
      Теги: Владимир Путин Вести Кремля
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