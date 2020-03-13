Вести Кремля: Кадыров изобрел вакцину от коронавируса. Универсальная отмазка Путина

В выпуске программы "Вести Кремля" за 13 марта – Кадыров посоветовал молиться 5 раз в день. Утверждает, что это обязательно поможет от коронавируса. А еще лучше собираться многим людям в одном месте – тогда точно болезнь испугается и убежит. Путин теперь имеет универсальную отмазку. Денег нет, потому что коронавирус, а люди голодные – по той же причине.

Также в выпуске: В России крестный ход против коронавируса отменили из-за коронавируса.