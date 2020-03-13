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      Вєсті Кремля: Кадиров винайшов вакцину від коронавірусу. Універсальна відмазка Путіна

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      Вєсті Кремля / 24 канал

      У випуску програми "Вєсті Кремля" за 13 березня – Кадиров порадив молитися 5 раз на день. Стверджує, що це обов'язково допоможе від коронавірусу. А ще краще збиратись багатьом людям в одному місці – тоді точно хвороба злякається і втече. Путін тепер має універсальну відмазку. Грошей нема, бо коронавірус, а люди голодні – по тій же причині.

      Також у випуску: 

      У Росії хресну ходу проти коронавірусу відмінили через коронавірус.

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      Автор: Юрій Гаврищак
      Теги: Володимир Путін Вєсті Кремля
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