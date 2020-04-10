Вести Кремля: Кадыров извинился за мат. Из России – на Луну
В выпуске программы "Вести Кремля" за 10 апреля – когда планетарный карантин завершится, мир не будет таким, как до этого. Чечня тоже станет иной, но не из-за коронавируса, а благодаря карантинным поступкам Кадырова. В 2020 году, в самый разгар эпидемии коронавируса, Россия готова колонизировать Луну. Старт – в ближайшие выходные.
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