Вести Кремля: Кадыров извинился за мат. Из России – на Луну

В выпуске программы "Вести Кремля" за 10 апреля – когда планетарный карантин завершится, мир не будет таким, как до этого. Чечня тоже станет иной, но не из-за коронавируса, а благодаря карантинным поступкам Кадырова. В 2020 году, в самый разгар эпидемии коронавируса, Россия готова колонизировать Луну. Старт – в ближайшие выходные.

Также в выпуске Россияне снова плакали Медведевым.