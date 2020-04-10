20:50
10 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Вєсті Кремля: Кадиров вибачився за матюки. З Росії – на Місяць

      Вєсті Кремля -

      У випуску програми "Вєсті Кремля" за 10 квітня – коли планетарний карантин завершиться, світ не буде таким , як до цього. Чечня теж стане інакшою але не через коронавірус, а завдяки карантинним вчинкам Кадирова. У 2020 році, в сам розпал епідемії коронавірусу, Росія готова колонізувати місяць. Старт – найближчими вихідними.

      Також у випуску

      Росіяни знову плакали за Медведєвим.

      Автор: Юрій Гаврищак
      Теги: Чечня Рамзан Кадиров Новини Росії Вєсті Кремля
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 20:25 Новини про коронавірус 10 квітня: на Буковині закриють магазини, у світі 100 000 смертей
      Новини України 6711
      сьогодні , 16:47 Скасування гучних прем'єр та карантин: як коронавірус зруйнував плани Голлівуду
      Кіно 7530
      сьогодні , 14:36 На Волині вводять максимальне обмеження пересування
      Новини України 4692
      сьогодні , 17:48 Кількість вакансій через карантин і далі зменшується: свіжі дані
      Новини України 7932
      сьогодні , 15:02 Як українці ставляться до розблокування російських соцмереж: приголомшливі цифри
      Новини України 7073
      сьогодні , 16:02 Коронавірус в Україні: статистика та кількість заражених
      Лікування 225604
      сьогодні , 20:02 Кількість хворих на коронавірус в Україні: онлайн-карти, що моніторять ситуацію
      Інтернет 21425
      сьогодні , 18:27 Зеленський звернувся до українців щодо епідемії коронавірусу: відео
      Новини України 4471
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 20:30 Росія повертається у 1990-і: як Путін і його прибічники знищують економіку країни
      Іван Яковина
      сьогодні , 17:15 Чи готові військові до спалаху коронавірусу: відверте інтерв'ю з речником медичної служби ЗСУ
      Анастасія Федченко