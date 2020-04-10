Вєсті Кремля: Кадиров вибачився за матюки. З Росії – на Місяць
У випуску програми "Вєсті Кремля" за 10 квітня – коли планетарний карантин завершиться, світ не буде таким , як до цього. Чечня теж стане інакшою але не через коронавірус, а завдяки карантинним вчинкам Кадирова. У 2020 році, в сам розпал епідемії коронавірусу, Росія готова колонізувати місяць. Старт – найближчими вихідними.
Також у випуску
Росіяни знову плакали за Медведєвим.
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