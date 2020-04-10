Вєсті Кремля: Кадиров вибачився за матюки. З Росії – на Місяць

У випуску програми "Вєсті Кремля" за 10 квітня – коли планетарний карантин завершиться, світ не буде таким , як до цього. Чечня теж стане інакшою але не через коронавірус, а завдяки карантинним вчинкам Кадирова. У 2020 році, в сам розпал епідемії коронавірусу, Росія готова колонізувати місяць. Старт – найближчими вихідними.

Також у випуску Росіяни знову плакали за Медведєвим.