Вести Кремля: Кадыров любит расслабиться в снегу. Фотограф Путина

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 3 октября – бойцы российского спецназа были обнаружены на территории архипелага Шпицберген, а также на материковой части Норвегии. Были найдены доказательства высадки "Летучего отряда Кадырова" в Норвегии. Государственный деятель Никол Пашинян делал селфи с президентом Франции, а также на заседании в Ереване.

Также в выпуске: ЦАП – Навальняйло Пенсию получит только Маклауд.

Источник: 24 канал