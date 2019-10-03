Вести Кремля: Кадыров любит расслабиться в снегу. Фотограф Путина
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 3 октября – бойцы российского спецназа были обнаружены на территории архипелага Шпицберген, а также на материковой части Норвегии. Были найдены доказательства высадки "Летучего отряда Кадырова" в Норвегии. Государственный деятель Никол Пашинян делал селфи с президентом Франции, а также на заседании в Ереване.
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Источник: 24 канал
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