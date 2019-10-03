Вєсті Кремля: Кадиров любить розслабитися у снігу. Фотограф Путіна
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 3 жовтня – бійці російського спецназу були виявлені на території архіпелагу Шпицберген, а також на материковій частині Норвегії. Були знайдені докази висадки "Летучого загону Кадирова" в Норвегії. Державний діяч Нікол Пашинян робив селфі з президентом Франції, а також на засіданні у Єревані. Тепер зрозуміла, його справжнє призначення – штатний фотограф.
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Дивіться відео "Вєстєй Кремля" за 3 жовтня 2019 року
Джерело: 24 канал
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