Вести Кремля: Кадыров провел обряд кровопускания. Роботы против COVID-19

В выпуске программы "Вести Кремля" за 24 апреля – на днях Рамзан Кадыров появился в новом образе – с полностью выбритой головой. И пока все терялись в догадках, какой матерацци его покусал, Кадыров абсолютно неожиданно к лысой голове добавил еще одну деталь. В России восстанут машины и придут на помощь людям в борьбе с COVID-19.

Также в выпуске: Никаких митингов – Пыня не готов к третьему удару.