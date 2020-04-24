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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Вести Кремля: Кадыров провел обряд кровопускания. Роботы против COVID-19

      Вести Кремля - Читати новину українською

      В выпуске программы "Вести Кремля" за 24 апреля – на днях Рамзан Кадыров появился в новом образе – с полностью выбритой головой. И пока все терялись в догадках, какой матерацци его покусал, Кадыров абсолютно неожиданно к лысой голове добавил еще одну деталь. В России восстанут машины и придут на помощь людям в борьбе с COVID-19.

      Также в выпуске:

      Никаких митингов – Пыня не готов к третьему удару.

      Автор: Юрий Гаврищак
      Теги: Новости России Рамзан Кадыров Вести Кремля
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