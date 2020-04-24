Вєсті Кремля: Кадиров провів обряд кровопускання. Роботи проти COVID-19
У випуску програми "Вєсті Кремля" за 24 квітня – днями Рамзан Кадиров постав у новому образі – з повністю поголеною головою. І поки всі губилися в здогадах, який матерацці його покусав, Кадиров абсолютно неочікувано до лисої голови додав ще одну деталь. В Росії повстануть машини і прийдуть на допомогу людям в боротьбі з COVID-19.
Також у випуску:
Ніяких мітингів – Пиня не готовий до третього удару.
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