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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Вєсті Кремля: Кадиров провів обряд кровопускання. Роботи проти COVID-19

      Вєсті Кремля -

      У випуску програми "Вєсті Кремля" за 24 квітня – днями Рамзан Кадиров постав у новому образі – з повністю поголеною головою. І поки всі губилися в здогадах, який матерацці його покусав, Кадиров абсолютно неочікувано до лисої голови додав ще одну деталь. В Росії повстануть машини і прийдуть на допомогу людям в боротьбі з COVID-19.

      Також у випуску:

      Ніяких мітингів – Пиня не готовий до третього удару.

      Автор: Юрій Гаврищак
      Теги: Рамзан Кадиров Новини Росії Вєсті Кремля
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