Вести Кремля: Кадыров ушел в UFC. Россия – для грустных
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 23 декабря – несколько лет назад президенту Чечни подарили пояс абсолютного чемпиона в кыргызской борьбе. Поэтому теперь Кадыров решил применить его и вызвал на бой профессионального бойца ММА Александра Емельяненко. В РФ всегда не любили тех, кто выглядел слишком весело. Недавно на Красной площади задержали активиста с изображением "смайла".
Также в выпуске:
2019 год "доблестные" сотрудники ФСБ запомнят на всю жизнь, потому что таких салютов ко дню чекиста, они еще не видели.
Смотрите программу "Вести Кремля" за 23 декабря 2019:
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