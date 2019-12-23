Вести Кремля: Кадыров ушел в UFC. Россия – для грустных

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 23 декабря – несколько лет назад президенту Чечни подарили пояс абсолютного чемпиона в кыргызской борьбе. Поэтому теперь Кадыров решил применить его и вызвал на бой профессионального бойца ММА Александра Емельяненко. В РФ всегда не любили тех, кто выглядел слишком весело. Недавно на Красной площади задержали активиста с изображением "смайла".

Также в выпуске: 2019 год "доблестные" сотрудники ФСБ запомнят на всю жизнь, потому что таких салютов ко дню чекиста, они еще не видели. Смотрите программу "Вести Кремля" за 23 декабря 2019: