Вєсті Кремля: Кадиров пішов в UFC. Росія – для сумних

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 23 грудня – кілька років назад президенту Чечні подарували пояс абсолютного чемпіона у киргизькій боротьбі. Тож тепер Кадиров вирішив його застосувати і викликав на бій професійного бійця ММА Олександра Ємельяненка. В РФ завжди не любили тих, хто виглядав занадто весело. Нещодавно на Червоній площі затримали активіста із зображенням "смайла".

Також у випуску: 2019 рік "доблесні" працівники ФСБ запам'ятають на все життя, бо таких салютів до дня чекіста, вони ще не бачили. Дивіться програму "Вєсті Кремля" за 23 грудня 2019: