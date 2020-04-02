Вести Кремля: Кадыров "закрыл" Чечню. Русские распилили гумконвой с масками
В выпуске "Вести Кремля" за 2 апреля – в свое время союзные республики одна за другой выходили из состава СССР. Похоже, такой парад суверенитетов скоро начнется и в России. Останется лишь Москва с областью, но и это не точно. Что только человечество не придумывало, чтобы озолотить свои карманы. Но зачем же сложные "схематозы", если можно нажиться на масках. По крайней мере, так думают россияне
Также в выпуске:
Московские гастроли Гундяева.
Комментарии
Читайте также
сегодня , 20:18 Новости о коронавирусе 2 апреля: 600 могил в Днепре, на Филиппинах будут стрелять в нарушителей
сегодня , 15:20 Zoom – удобное приложение для видеоконференций: как работает и где скачать программу
Выбор редакции
-
90 млн евро – джекпот лотереи Евроджекпот на максимуме, украинцы могут участвовать в розыгрышесегодня , 17:30
-
24 канал будет транслировать литургию с Патриаршего собора УГКЦ в Киевесегодня , 19:17
-
Скандал с Ермаком: Зеленскому определиться, с кем онсегодня , 17:30
-
Зарплату работникам малого бизнеса из-за карантина будет выплачивать государство: как получитьсегодня , 18:18
-
ORBI CITY в Батуми: чем поражает крупнейший гостиничный комплекс в миресегодня , 20:30
-
В ГБР снова говорят, что хотят отмены закона об амнистии майдановцевсегодня , 15:03
Предложения партнеров
Комментарии