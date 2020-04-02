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      Вести Кремля: Кадыров "закрыл" Чечню. Русские распилили гумконвой с масками

      Вести Кремля - Читати новину українською

      В выпуске "Вести Кремля" за 2 апреля – в свое время союзные республики одна за другой выходили из состава СССР. Похоже, такой парад суверенитетов скоро начнется и в России. Останется лишь Москва с областью, но и это не точно. Что только человечество не придумывало, чтобы озолотить свои карманы. Но зачем же сложные "схематозы", если можно нажиться на масках. По крайней мере, так думают россияне

      Также в выпуске:

      Московские гастроли Гундяева.

      Автор: Юрий Гаврищак
      Теги: Чечня Рамзан Кадыров Новости России Вести Кремля
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