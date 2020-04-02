Вести Кремля: Кадыров "закрыл" Чечню. Русские распилили гумконвой с масками

В выпуске "Вести Кремля" за 2 апреля – в свое время союзные республики одна за другой выходили из состава СССР. Похоже, такой парад суверенитетов скоро начнется и в России. Останется лишь Москва с областью, но и это не точно. Что только человечество не придумывало, чтобы озолотить свои карманы. Но зачем же сложные "схематозы", если можно нажиться на масках. По крайней мере, так думают россияне

Также в выпуске: Московские гастроли Гундяева.