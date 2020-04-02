Вєсті Кремля: Кадиров "закрив" Чечню. Росіяни розпиляли гумконвой з масками

У випуску програми "Вєсті Кремля" за 2 квітня – свого часу союзні республіки одна за одною виходили зі скдаду СРСР. Схоже, такий парад суверенітетів скоро почнеться й на Росії. І залишиться з неї лише Москва з областю, але і це не точно. Що лиш людство не вигадувало, аби озолотити свої кишені. Але навіщо ж складні "схематози", якщо можна просто нажитися на масках. Принаймні, так думають росіяни.

Також у випуску: Московські гастролі Гундяєва. Дивіться повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 2 квітня 2020: