22:20
2 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Вєсті Кремля: Кадиров "закрив" Чечню. Росіяни розпиляли гумконвой з масками

      - Читать новость на русском

      У випуску програми "Вєсті Кремля" за 2 квітня – свого часу союзні республіки одна за одною виходили зі скдаду СРСР. Схоже, такий парад суверенітетів скоро почнеться й на Росії. І залишиться з неї лише Москва з областю, але і це не точно. Що лиш людство не вигадувало, аби озолотити свої кишені. Але навіщо ж складні "схематози", якщо можна просто нажитися на масках. Принаймні, так думають росіяни.

      Також у випуску: 

      Московські гастролі Гундяєва.

      Дивіться повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 2 квітня 2020:

       

      Автор: Юрій Гаврищак
      Теги: Новини Росії Чечня Рамзан Кадиров Вєсті Кремля
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 15:20 Zoom – зручний додаток для відеоконференцій: як працює і де завантажити програму
      Ґаджети 17394
      сьогодні , 20:18 Новини про коронавірус 2 квітня: 600 могил у Дніпрі, у Філіппінах стрілятимуть в порушників
      Новини України 9390
      сьогодні , 15:36 Через паніку в Монастириськах мер звернувся до влади: що трапилося
      Новини України 3971
      сьогодні , 19:17 24 канал транслюватиме літургію з Патріаршого собору УГКЦ у Києві
      Новини України 13127
      сьогодні , 20:17 Світ на карантині: список обмежень та штрафів в різних країнах
      Новини світу 4079
      сьогодні , 17:13 Опалювальний сезон: коли вимкнуть опалення в Україні 2020
      Новини України 22267
      сьогодні , 17:01 Коронавірус на Вінниччині: одужав перший пацієнт
      Лікування 17438
      сьогодні , 15:28 Слуги народу хочуть зустрітися із Зеленським щодо "плівок Єрмака", – ЗМІ
      Новини України 4018
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 22:00 До чого призведе тривалий карантин?
      Анатолій Амелін
      сьогодні , 20:26 Фейки про коронавірус: побрехеньки Кремля та "війна" проти ЄС
      Ярослав Голобородько
      Залиште відгук