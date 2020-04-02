Вєсті Кремля: Кадиров "закрив" Чечню. Росіяни розпиляли гумконвой з масками
У випуску програми "Вєсті Кремля" за 2 квітня – свого часу союзні республіки одна за одною виходили зі скдаду СРСР. Схоже, такий парад суверенітетів скоро почнеться й на Росії. І залишиться з неї лише Москва з областю, але і це не точно. Що лиш людство не вигадувало, аби озолотити свої кишені. Але навіщо ж складні "схематози", якщо можна просто нажитися на масках. Принаймні, так думають росіяни.
Також у випуску:
Московські гастролі Гундяєва.
Дивіться повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 2 квітня 2020:
Коментарі
Читайте також
сьогодні , 15:20 Zoom – зручний додаток для відеоконференцій: як працює і де завантажити програму
сьогодні , 20:18 Новини про коронавірус 2 квітня: 600 могил у Дніпрі, у Філіппінах стрілятимуть в порушників
Вибір редакції
-
Аутизм: ознаки, діагностування, адаптація в суспільствісьогодні , 18:10
-
Чернівецьку область закривають на в'їзд і виїздсьогодні , 19:19
-
Ціни на нафту різко зросли майже на 50%: причинисьогодні , 19:58
-
Зарплату працівникам малого бізнесу на час карантину виплачуватиме держава: як її отриматисьогодні , 17:59
-
Грецька церква не переносила Великдень: що означає рішення синодусьогодні , 16:27
-
ORBI CITY в Батумі: чим вражає найбільший готельний комплекс в світісьогодні , 20:30
Пропозиції партнерів
Коментарі