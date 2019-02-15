Вести Кремля: Как бессмертный Путин травмировался. Гей-атаки на Чечню

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 15 февраля – во всем мире Путина знают как непобедимого супермена, чей взгляд может вылечить рак и СПИД. Но здесь президент РФ серьезно травмировал палец, хотя с такой масштабной диверсией его должно на атомы разложить. Гордая республика Чечня давно держит мощный гей-удар. Это сказал Кадыров, чтобы никто не решался больше проявить нетрадиционность.

Также в выпуске: Россия отстала от Германии на 30 лет. В Кемерово выпал черный снег.