Вести Кремля: Как бессмертный Путин травмировался. Гей-атаки на Чечню
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 15 февраля – во всем мире Путина знают как непобедимого супермена, чей взгляд может вылечить рак и СПИД. Но здесь президент РФ серьезно травмировал палец, хотя с такой масштабной диверсией его должно на атомы разложить. Гордая республика Чечня давно держит мощный гей-удар. Это сказал Кадыров, чтобы никто не решался больше проявить нетрадиционность.
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Источник: 24 канал
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