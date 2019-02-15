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      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      Вести Кремля: Как бессмертный Путин травмировался. Гей-атаки на Чечню
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      Телеканал новостей 24 Программы Вести Кремля
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Вести Кремля: Как бессмертный Путин травмировался. Гей-атаки на Чечню

      Вести Кремля 47 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 15 февраля – во всем мире Путина знают как непобедимого супермена, чей взгляд может вылечить рак и СПИД. Но здесь президент РФ серьезно травмировал палец, хотя с такой масштабной диверсией его должно на атомы разложить. Гордая республика Чечня давно держит мощный гей-удар. Это сказал Кадыров, чтобы никто не решался больше проявить нетрадиционность.

      Также в выпуске:

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      Теги: Новости России Чечня Владимир Путин Вести Кремля
      Источник: 24 канал
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