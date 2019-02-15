Вєсті Кремля: Як безсмертний Путін травмувався. Гей-атаки на Чечню
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 15 лютого – в усьому світі Путіна знають як непереможного супермена, чий погляд може вилікувати рак та СНІД. Але тут президент РФ серйозно травмував палець, хоча з такою масштабною диверсією його мало б на атоми розкласти. Горда республіка Чечня давно тримає потужний гей-удар. Це сказав Кадиров, щоб ніхто не наважувався більше проявити нетрадиційність.
Також у випуску:
Росія відстала від Німечинни на 30 років.
В Кемерово випав чорний сніг.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі