21:55
15 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Як безсмертний Путін травмувався. Гей-атаки на Чечню
      Вєсті Кремля
      21:24, сьогодні
      Вєсті.UA: Фіаско Насірова. Чому Труханов прибув з іншого світу
      Вєсті.UA
      21:19, сьогодні
      Незаконні забудови: як на землях МВС виростають житлові квартали
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Радянські міфи, частина 2
      Згадати все
      21:41, 13 лютого
      Телеканал новин 24 Програми Вєсті Кремля
      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Вєсті Кремля: Як безсмертний Путін травмувався. Гей-атаки на Чечню

      Вєсті Кремля 125 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 15 лютого – в усьому світі Путіна знають як непереможного супермена, чий погляд може вилікувати рак та СНІД. Але тут президент РФ серйозно травмував палець, хоча з такою масштабною диверсією його мало б на атоми розкласти. Горда республіка Чечня давно тримає потужний гей-удар. Це сказав Кадиров, щоб ніхто не наважувався більше проявити нетрадиційність.

      Також у випуску:

      Росія відстала від Німечинни на 30 років.

      В Кемерово випав чорний сніг.

      blog_ava
      Гра "Момо": що це таке і що потрібно знати про смертельну гру для підлітків
      сьогодні
      44176
      Теги: Новини Росії Вєсті Кремля Володимир Путін Чечня
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Де погуляти у Вінниці: неповторні та містичні місця, які здивують кожного туриста
      сьогодні , 21:01 Де погуляти у Вінниці: неповторні та містичні місця, які здивують кожного туриста
      Наталя Боднар 190
      Как глобальное изменение климата может повлиять на мировую экономику
      сьогодні , 20:30 Как глобальное изменение климата может повлиять на мировую экономику
      Іван Яковина 135
      Я не граю слабких жінок, – відверте інтерв'ю з Ольгою Сумською
      сьогодні , 20:00 Я не граю слабких жінок, – відверте інтерв'ю з Ольгою Сумською
      Анастасія Манюхіна 450
      Скільки українців готові йти на компроміс з Росією: інфографіка
      сьогодні , 19:30 Скільки українців готові йти на компроміс з Росією: інфографіка
      3331
      Аномальні морози у США: чи чекати подібного Україні
      сьогодні , 19:01 Аномальні морози у США: чи чекати подібного Україні
      875
      "Вєсті Кремля". Зникнення Путіна та пророцтво для Росії
       13 березня 2015 , 22:59
      "Вєсті Кремля". Головні проблеми Росії, новий друг Кремля – Північна Корея
       12 березня 2015 , 22:50
      Вєсті Кремля. Чому патріарх Кирил не може забути пінгвінів. В Росії насмішили битвою роботів
       22 лютого 2016 , 20:52
      Вєсті Кремля. Російський мільярдер "підтримує" мавп, "побиття" Обами по-російські
       2 липня 2015 , 21:13
      Вєсті Кремля. Слівкі. Тереза VS Путін. Кокошний символ футболу
       7 липня 2018 , 18:43
      Українку обрали президентом секції ЄСПЛ
      13 грудня 2016 , 16:18
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук