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      Вести Кремля. Как будут наполнять бюджет России. Подхалим Михалков

      Вести Кремля 215 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Вести Кремля" за 28.11 – у российских чиновников появилась новая гениальная идея для наполнения бюджета. Россияне бросают курить, а они облагают то, что граждане сэкономили на сигаретах и все счастливы. Российский режиссер с большой буквы Никита Михалков засветился у Дудя и объяснил, почему без царя России – никак.

      Также в выпуске:

      Черномырдин как доказательство эзотерики.

      Как жизнь Иммануила Канта стала разнообразнее в России.

      Теги: Новости России Дмитрий Медведев Вести Кремля
      Источник: 24 канал
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