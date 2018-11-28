Вести Кремля. Как будут наполнять бюджет России. Подхалим Михалков

В свежем выпуске "Вести Кремля" за 28.11 – у российских чиновников появилась новая гениальная идея для наполнения бюджета. Россияне бросают курить, а они облагают то, что граждане сэкономили на сигаретах и все счастливы. Российский режиссер с большой буквы Никита Михалков засветился у Дудя и объяснил, почему без царя России – никак.

Также в выпуске: Черномырдин как доказательство эзотерики. Как жизнь Иммануила Канта стала разнообразнее в России.