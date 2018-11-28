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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Вєсті Кремля. Як наповнюватимуть бюджет Росії. Підлабузник Михалков

      Вєсті Кремля 478 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 28.11 – в російських чиновників з'явилася нова геніальна ідея для наповнення бюджету. Росіяни кидають курити, а вони оподатковують те, що громадяни зекономили на сигаретах і всі щасливі. Російський режисер із великої букви Микита Михалков засвітився Дудя і пояснив, чому без царя Росії – ніяк.

      Також у випуску: 

      Черномирдін як доказ езотерики.

      Як життя Іммануїла Канта стало різнобарвнішим у Росії.

      Теги: Новини Росії Вєсті Кремля Дмитро Медведєв
      Джерело: 24 канал
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