Вєсті Кремля. Як наповнюватимуть бюджет Росії. Підлабузник Михалков
У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 28.11 – в російських чиновників з'явилася нова геніальна ідея для наповнення бюджету. Росіяни кидають курити, а вони оподатковують те, що громадяни зекономили на сигаретах і всі щасливі. Російський режисер із великої букви Микита Михалков засвітився Дудя і пояснив, чому без царя Росії – ніяк.
Також у випуску:
Черномирдін як доказ езотерики.
Як життя Іммануїла Канта стало різнобарвнішим у Росії.
Джерело: 24 канал
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