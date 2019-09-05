Вести Кремля: Как патриарх Кирилл становится модным. Что Лукашенко подарил Маску

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 5 сентября – патриарх Кирилл заметил, что россияне не хотят ходить в церковь и приносить ему деньги. Поэтому он решил стать современным и начать церковный флешмоб. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что американский изобретатель Илон Маск подарил ему электромобиль Tesla. Тот же в свою очередь, наверное, подарил ему картошку.

Также в выпуске: Для чего россиянам голова Путина.

Источник: 24 канал