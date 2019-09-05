Вести Кремля: Как патриарх Кирилл становится модным. Что Лукашенко подарил Маску
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 5 сентября – патриарх Кирилл заметил, что россияне не хотят ходить в церковь и приносить ему деньги. Поэтому он решил стать современным и начать церковный флешмоб. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что американский изобретатель Илон Маск подарил ему электромобиль Tesla. Тот же в свою очередь, наверное, подарил ему картошку.
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Для чего россиянам голова Путина.
Источник: 24 канал
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