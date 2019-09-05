Вєсті Кремля: Як патріарх Кіріл стає модним. Що Лукашенко подарував Маску
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 5 вересня – патріарх Кіріл помітив, що росіяни не хочуть ходити до церкви та приносити йому гроші. Тому він вирішив стати сучасним і започаткувати церковний флешмоб. Президент Білорусі Олександр Лукашенко розповів, що американський винахідник Ілон Маск подарував йому електромобіль Tesla. Той ж в свою чергу, напевно, презентував йому картоплю.
Також у випуску:
Дя чого росіянам голова Путіна.
Джерело: 24 канал
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