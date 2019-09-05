Вєсті Кремля: Як патріарх Кіріл стає модним. Що Лукашенко подарував Маску

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 5 вересня – патріарх Кіріл помітив, що росіяни не хочуть ходити до церкви та приносити йому гроші. Тому він вирішив стати сучасним і започаткувати церковний флешмоб. Президент Білорусі Олександр Лукашенко розповів, що американський винахідник Ілон Маск подарував йому електромобіль Tesla. Той ж в свою чергу, напевно, презентував йому картоплю.

Також у випуску: Дя чого росіянам голова Путіна.

Джерело: 24 канал