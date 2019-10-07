Вести Кремля: Как Путин отпраздновал 67-летие. Отопление от Папы Римского
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 7 октября – сегодня самому гуманному из гуманных и самому скромному из скромных – Путину – стукнуло 67 лет. В этом году дедушка взял палку и потянул с собой черта на куличики. Жители одного из домов в Уфе пожаловались Папе Римскому на отсутствие отопления. Тепло сразу дали, но не долго скрипка играла – через день снова выключили.
Также в выпуске:
В России решили учить детей старославянскому вместо английского.
Кадыров извинился за слова о рэпера Гуфе, но нелюбовь Ахматича так никуда и не делась.
Смотрите видео "Вести Кремля" за 7 октября 2019:
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии