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      Вести Кремля: Как Путин отпраздновал 67-летие. Отопление от Папы Римского

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      Вести Кремля
      Вести Кремля / 24 канал

      В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 7 октября – сегодня самому гуманному из гуманных и самому скромному из скромных – Путину – стукнуло 67 лет. В этом году дедушка взял палку и потянул с собой черта на куличики. Жители одного из домов в Уфе пожаловались Папе Римскому на отсутствие отопления. Тепло сразу дали, но не долго скрипка играла – через день снова выключили.

      Также в выпуске:

      В России решили учить детей старославянскому вместо английского.

      Кадыров извинился за слова о рэпера Гуфе, но нелюбовь Ахматича так никуда и не делась.

      Смотрите видео "Вести Кремля" за 7 октября 2019:

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      Автор: Юрий Гаврищак
      Теги: Новости России Папа Римский Владимир Путин Вести Кремля
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