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      Вєсті Кремля: Як Путін відсвяткував 67-річчя. Опалення від Папи Римського

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      Вєсті Кремля
      Вєсті Кремля / 24 канал

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 7 жовтня – сьогодні найгуманнішому з гуманних і найскромнішому зі скромних – Путіну – стукнуло 67 років. Цього року дєдушка взяв палку і потягнув з собою чорта на кулічики. Мешканці одного з будинків в Уфі поскаржилися Папі Римському на відсутність опалення. Тепло відразу дали, але не довго скрипка грала – через день знову вимкнули.

      Також у випуску:

      У Росії вирішили вчити дітей старослов'янської замість англійської.

      Кадиров вибачився за слова про репера Гуфом, але нелюбов Ахматича так нікуди і не поділася.

      Дивіться відео "Вєсті Кремля" за 7 жовтня 2019:

       

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      Автор: Юрій Гаврищак
      Теги: Новини Росії Вєсті Кремля Володимир Путін Папа Римський
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