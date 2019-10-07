Вєсті Кремля: Як Путін відсвяткував 67-річчя. Опалення від Папи Римського

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 7 жовтня – сьогодні найгуманнішому з гуманних і найскромнішому зі скромних – Путіну – стукнуло 67 років. Цього року дєдушка взяв палку і потягнув з собою чорта на кулічики. Мешканці одного з будинків в Уфі поскаржилися Папі Римському на відсутність опалення. Тепло відразу дали, але не довго скрипка грала – через день знову вимкнули.

Також у випуску: У Росії вирішили вчити дітей старослов'янської замість англійської. Кадиров вибачився за слова про репера Гуфом, але нелюбов Ахматича так нікуди і не поділася. Дивіться відео "Вєсті Кремля" за 7 жовтня 2019: