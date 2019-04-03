Вести Кремля. Как Путин становится античным героем. Особое Prado для россиян
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 3 апреля – Кремль позволит россиянам новое оружие – лук, хотя – это не для охоты. Путин просто хочет иметь хороший лук, образ есть, как герой античности. В 2020 году инновационный российский автопром обещает выпустить то, что докажет – дьявол Prado не только носит, но и водит.
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Источник: 24 канал
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