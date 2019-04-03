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      Вести Кремля. Как Путин становится античным героем. Особое Prado для россиян
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      Вести Кремля. Как Путин становится античным героем. Особое Prado для россиян

      Вести Кремля 30 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 3 апреля – Кремль позволит россиянам новое оружие – лук, хотя – это не для охоты. Путин просто хочет иметь хороший лук, образ есть, как герой античности. В 2020 году инновационный российский автопром обещает выпустить то, что докажет – дьявол Prado не только носит, но и водит.

      Также в выпуске:

      Как Дмитрий Медведев с роботами встречался.

      Фантастическая деятельность Павла Маликова.

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      Теги: Владимир Путин Вести Кремля
      Источник: 24 канал
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