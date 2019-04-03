Весті Кремля. Як Путін стає античним героєм. Особливе Prado для росіян

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 3 квітня – Кремль дозволить росіянам нову зброю - лук, хоча - це не для полювання. Путін просто хоче мати хороший лук, образ тобто, як герой античності. У 2020 році інноваційний російський автопром обіцяє випустити те, що доведе - диявол Prado не тільки носить, але й водить.

Також у випуску: Як Дмитро Медведєв з роботами зустрічався. Фантастична діяльність Павла Малікова.

Джерело: 24 канал