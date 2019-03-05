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      Вести Кремля: Как россияне едят из мусорников. Зверев – преемник Путина

      Вести Кремля 34 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 5 марта – свои пенсии россияне смогут отложить себе на любые нужды. Особенно, если учесть, что питаться они могут фактически бесплатно. Сергей Зверев вышел на протест за экологию, возможно, это начало политической карьеры стилиста и он хочет занять место самого Владимира Путина.

      Также в выпуске:

      Бачок Скабеевой протек в Лондоне.

      Кибервожатые в России.

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      Теги: Владимир Путин Вести Кремля
      Источник: 24 канал
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