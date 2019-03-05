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      ВБИВСТВО СЕРГІЯ КИСЕЛЬОВА КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД

      Вєсті Кремля: Як росіяни їдять зі смітників. Звєрєв – наступник Путіна

      Вєсті Кремля 290 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 5 березня – свою пенсію росіяни зможуть відкласти собі на будь-які потреби. Особливо, якщо зважити на те, що харчуватися вони можуть фактично безкоштовно. Сергій Звєрєв вийшов на протест за екологію, можливо, це початок політичної кар'єри стиліста і він хоче зайняти місце самого Володимира Путіна.

      Також у випуску: 

      Бачок Скабєєвої протік в Лондоні.

      Кібервожаті в Росії.

      blog_ava
      Вбивство Сергія Кисельова в Києві: як бізнесмен став жертвою справи "діамантових прокурорів"
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      Теги: Володимир Путін Вєсті Кремля
      Джерело: 24 канал
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