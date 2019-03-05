Вєсті Кремля: Як росіяни їдять зі смітників. Звєрєв – наступник Путіна

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 5 березня – свою пенсію росіяни зможуть відкласти собі на будь-які потреби. Особливо, якщо зважити на те, що харчуватися вони можуть фактично безкоштовно. Сергій Звєрєв вийшов на протест за екологію, можливо, це початок політичної кар'єри стиліста і він хоче зайняти місце самого Володимира Путіна.

Також у випуску: Бачок Скабєєвої протік в Лондоні. Кібервожаті в Росії.