Вєсті Кремля: Як росіяни їдять зі смітників. Звєрєв – наступник Путіна
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 5 березня – свою пенсію росіяни зможуть відкласти собі на будь-які потреби. Особливо, якщо зважити на те, що харчуватися вони можуть фактично безкоштовно. Сергій Звєрєв вийшов на протест за екологію, можливо, це початок політичної кар'єри стиліста і він хоче зайняти місце самого Володимира Путіна.
Також у випуску:
Бачок Скабєєвої протік в Лондоні.
Кібервожаті в Росії.
Джерело: 24 канал
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