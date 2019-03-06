Вести Кремля: Как выглядит счастье для россиян. Пиня против научного прогресса
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 6 марта – в ОАЭ с 2016 года действует Министерство счастья. Россия решила тоже сделать всех своих граждан счастливыми, но своими методами. Путин и Валька-полстакана руководят действом. в 21 веке о беспилотниках слышали все. Но дед Путин к такому не привык, поэтому и боится их.
Также в выпуске:
Российский Оскар.
Источник: 24 канал
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