Вести Кремля: Как выглядит счастье для россиян. Пиня против научного прогресса

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 6 марта – в ОАЭ с 2016 года действует Министерство счастья. Россия решила тоже сделать всех своих граждан счастливыми, но своими методами. Путин и Валька-полстакана руководят действом. в 21 веке о беспилотниках слышали все. Но дед Путин к такому не привык, поэтому и боится их.

Также в выпуске: Российский Оскар.