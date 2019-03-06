Вєсті Кремля: Як виглядає щастя для росіян. Пиня проти наукового прогресу

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 6 березня – в ОАЕ з 2016 року діє Міністерство щастя. Росія вирішила теж зробити усіх своїх громадян щасливими, але своїми методами. Путін та Валька-пів стакана керують дійством. у 21 столітті про безпілотники чули всі. Але дід Путін до такого не звик, тому й боїться їх.

Також у випуску: Російський Оскар.