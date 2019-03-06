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      Вєсті Кремля: Як виглядає щастя для росіян. Пиня проти наукового прогресу

      Вєсті Кремля 105 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 6 березня – в ОАЕ з 2016 року діє Міністерство щастя. Росія вирішила теж зробити усіх своїх громадян щасливими, але своїми методами. Путін та Валька-пів стакана керують дійством. у 21 столітті про безпілотники чули всі. Але дід Путін до такого не звик, тому й боїться їх.

      Також у випуску:

      Російський Оскар.

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      Теги: Новини Росії Вєсті Кремля Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
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