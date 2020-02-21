Вести Кремля: Каминг-аут от Путина. Россию охватил расизм

В выпуске программы "Вести Кремля" за 21 февраля – тема легализации однополых браков на территории РФ очень деликатная. Сам Путин недавно обмолвился на эту тему и совершил мощный каминг-аут. Синдром Ким Чен Ына – так в народе называют влечение к особой жестокости. Действительно, оправдательных приговоров в России немного. И это не единственное, чем страдает российское правосудие.

Также в выпуске: Путешествующие российские ветераны. Смотрите видео "Вести Кремля" за 21 февраля 202​0: