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      Вєсті Кремля: Камінг-аут від Путіна. Росію охопив расизм

      Вєсті Кремля - Читать новость на русском

      У випуску програми "Вєсті Кремля" за 21 лютого – тема легалізації одностатевих шлюбів на теренах РФ дуже делікатна. Сам Путін нещодавно обмовився на цю тему і здійснив потужний камінг-аут. Синдром Кім Чен Ина – так в народі називають потяг до особливої жорстокості. Справді, виправдальних вироків в Росії небагато. І це не єдине, на що страждає російське правосуддя.

      Також у випуску: 

      Мандрівні російські ветерани.

       

       

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      Автор: Юрій Гаврищак
      Теги: Вєсті Кремля Володимир Путін Новини Росії
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