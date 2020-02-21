Вєсті Кремля: Камінг-аут від Путіна. Росію охопив расизм
У випуску програми "Вєсті Кремля" за 21 лютого – тема легалізації одностатевих шлюбів на теренах РФ дуже делікатна. Сам Путін нещодавно обмовився на цю тему і здійснив потужний камінг-аут. Синдром Кім Чен Ина – так в народі називають потяг до особливої жорстокості. Справді, виправдальних вироків в Росії небагато. І це не єдине, на що страждає російське правосуддя.
Також у випуску:
Мандрівні російські ветерани.
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