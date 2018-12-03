Вести Кремля. Казусы на саммите G20. Засекречены файлы от Минкульта
В свежем выпуске "Вести Кремля" за 3 декабря – вечно можно смотреть на три вещи: как течет вода, как горит огонь и как в Аргентине Трамп указывает Путину его место в мировой иерархии. Россияне уже привыкли придумывать свою историю, например, вместо болота – мощное царство. Так в последнее время министр культуры РФ Мединский начал находить документы, которые меняют представление о русской истории.
Также в выпуске:
Кадыровская любовь сильнее всего.
Говорящая голова Кремля неожиданно откровенно высказалась на остросоциальную тему.
Каста маленького Пини.
Источник: 24 канал
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