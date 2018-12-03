Вєсті Кремля. Казуси на саміті G20. Засекречені файли від Мінкульту

У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 3 грудня – вічно можна дивитися на три речі: як тече вода, як горить вогонь і як у Аргентині Трамп вказує Путіну його місце у світовій ієрархії. Росіяни вже звикли вигадувати свою історію, наприклад, замість болота – могутнє царство. Так останнім часом міністр культури РФ Мединський почав знаходити документи, які змінюють уявлення про російську історію.

Також у випуску: Кадировська любов сильніша за все. Говоряща голова Кремля зненацька відверто висловилась на гостросоціальну тему. Каста маленького Пині.