Вєсті Кремля. Казуси на саміті G20. Засекречені файли від Мінкульту
У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 3 грудня – вічно можна дивитися на три речі: як тече вода, як горить вогонь і як у Аргентині Трамп вказує Путіну його місце у світовій ієрархії. Росіяни вже звикли вигадувати свою історію, наприклад, замість болота – могутнє царство. Так останнім часом міністр культури РФ Мединський почав знаходити документи, які змінюють уявлення про російську історію.
Також у випуску:
Кадировська любов сильніша за все.
Говоряща голова Кремля зненацька відверто висловилась на гостросоціальну тему.
Каста маленького Пині.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі