Вести Кремля: Ким Чен Ын борется против коронавируса. Мноходовочка Путина

В выпуске программы "Вести Кремля" за 18 марта – каждая эпоха имеет своего героя в медицине. Сегодняшний день можно было сравнить разве что с доктором Хаусом, пока на арену не вышел он – врач Ким Чен Ын. Путин всегда славился своими многоходовочками. И вот сейчас, в тяжелые коронавирусные времена, он подал очередную идею – как не дать старейшим избирателям умереть.

Также в выпуске: Пранк на День дурака для россиян. Деды, которые воевали День восхождения на престол Путина.