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      Вести Кремля: Ким Чен Ын борется против коронавируса. Мноходовочка Путина

      Вести Кремля - Читати новину українською

      В выпуске программы "Вести Кремля" за 18 марта – каждая эпоха имеет своего героя в медицине. Сегодняшний день можно было сравнить разве что с доктором Хаусом, пока на арену не вышел он – врач Ким Чен Ын. Путин всегда славился своими многоходовочками. И вот сейчас, в тяжелые коронавирусные времена, он подал очередную идею – как не дать старейшим избирателям умереть.

      Также в выпуске:

      Пранк на День дурака для россиян.

      Деды, которые воевали

      День восхождения на престол Путина.

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      Автор: Юрий Гаврищак
      Теги: Владимир Путин Ким Чен Ын Новости России Вести Кремля
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