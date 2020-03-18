Вести Кремля: Ким Чен Ын борется против коронавируса. Мноходовочка Путина
В выпуске программы "Вести Кремля" за 18 марта – каждая эпоха имеет своего героя в медицине. Сегодняшний день можно было сравнить разве что с доктором Хаусом, пока на арену не вышел он – врач Ким Чен Ын. Путин всегда славился своими многоходовочками. И вот сейчас, в тяжелые коронавирусные времена, он подал очередную идею – как не дать старейшим избирателям умереть.
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