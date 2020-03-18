Вєсті Кремля: Кім Чен Ин бореться проти коронавірусу. Мноходовочка Путіна

У випуску програми "Вєсті Кремля" за 18 березня – кожна доба має свого героя в медицині. Сьогодення можна було поєднати хіба що з доктором Хаусом, поки на арену не вийшов він – лікар Кім Чен Ин. Путін завжди славився своїми многоходовочками. І от зараз, у важкі коронавірусні часи, він подав чергову ідею – як не дати найстарішим виборцям вмерти.

Також у випуску: Пранк на День дурня для росіян. Дєди, які воювали День сходження на престол Путіна.