Вєсті Кремля: Кім Чен Ин бореться проти коронавірусу. Мноходовочка Путіна
У випуску програми "Вєсті Кремля" за 18 березня – кожна доба має свого героя в медицині. Сьогодення можна було поєднати хіба що з доктором Хаусом, поки на арену не вийшов він – лікар Кім Чен Ин. Путін завжди славився своїми многоходовочками. І от зараз, у важкі коронавірусні часи, він подав чергову ідею – як не дати найстарішим виборцям вмерти.
Також у випуску:
Пранк на День дурня для росіян.
Дєди, які воювали
День сходження на престол Путіна.
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