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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 СЕРГІЙ ШАХОВ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 СЕРГІЙ ШАХОВ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Вєсті Кремля: Кім Чен Ин бореться проти коронавірусу. Мноходовочка Путіна

      Вєсті Кремля -

      У випуску програми "Вєсті Кремля" за 18 березня – кожна доба має свого героя в медицині. Сьогодення можна було поєднати хіба що з доктором Хаусом, поки на арену не вийшов він – лікар Кім Чен Ин. Путін завжди славився своїми многоходовочками. І от зараз, у важкі коронавірусні часи, він подав чергову ідею – як не дати найстарішим виборцям вмерти.

      Також у випуску:

      Пранк на День дурня для росіян.

      Дєди, які воювали

      День сходження на престол Путіна.

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      Автор: Юрій Гаврищак
      Теги: Володимир Путін Кім Чен Ин Новини Росії Вєсті Кремля
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