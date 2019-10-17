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      Вести Кремля: Ким и его лошадь. Новая оппозиционерка Путина

      Вести Кремля 19 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 17 октября – на днях Ким Чен Ын поднялся на гору верхом на белом коне. Существуют мысли, что он это сделал не просто так и тут замешана какая-то мистика. У Путина появилась оппозиционерка – Люба. Задерживают ее даже ярче, чем Навального.

      Также в выпуске:

      Одиннадцатая заповедь.

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      Автор: Юрий Гаврищак
      Теги: Ким Чен Ын Вести Кремля
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