Вести Кремля: Ким и его лошадь. Новая оппозиционерка Путина

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 17 октября – на днях Ким Чен Ын поднялся на гору верхом на белом коне. Существуют мысли, что он это сделал не просто так и тут замешана какая-то мистика. У Путина появилась оппозиционерка – Люба. Задерживают ее даже ярче, чем Навального.

Также в выпуске: Одиннадцатая заповедь.