Вєсті Кремля: Кім і його кінь. Нова опозиціонерка Путіна
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 17 жовтня – днями Кім Чен Ин піднявся на гору верхи на білому коні. Існують думки, що він це зробив не просто так і тут замішана якась містика. У Путіна з'явилася опозиціонерка – Люба. Затримують її навіть яскравіше, ніж Навального.
Також у випуску:
Одинацята заповідь.
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