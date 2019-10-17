Вєсті Кремля: Кім і його кінь. Нова опозиціонерка Путіна

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 17 жовтня – днями Кім Чен Ин піднявся на гору верхи на білому коні. Існують думки, що він це зробив не просто так і тут замішана якась містика. У Путіна з'явилася опозиціонерка – Люба. Затримують її навіть яскравіше, ніж Навального.

Також у випуску: Одинацята заповідь.